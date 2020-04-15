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«Каждая символизирует определенный период жизни»: Алиса Салтыкова рассказала о татуировках на теле

Алиса Салтыкова пошла по стопам матери и сейчас занимается творчеством. Все тело наследницы певицы украшено различными татуировками, о которых она решила рассказать подписчикам в Instagram.
«Каждая символизирует определенный период жизни»: Алиса Салтыкова рассказала о татуировках на теле

Многие поклонники звезды 90-х осуждают ее дочь за чрезмерное число изображений. При этом, по мнению самой Алисы Салтыковой, важно чувствовать себя комфортно в своем теле, которое стало для нее так называемом картой жизни. Как отметила молодая особа, каждый рисунок имеет для нее большое значение и символизирует тот или иной период жизни, присутствующие в нем трудности, которые перенесла знаменитость, а также потерянную или найденную веру. Родственница артистки не жалеет ни об одной татуировке.

Первое изображение появилось на коже Алисы Салтыковой в 28 лет. Увиденное шокировало ее родительницу, которая длительное время не могла привыкнуть к увлечению наследницы. На спине есть огромная птица Феникс, а на предплечьях змея и волк соответственно. Более того, на руках дочери звезды набиты узоры цветов и портрет женщины с сигаретой.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:09

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