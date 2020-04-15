В фонде Андрея Первозванного рассказали, как Благодатный огонь доставят в Россию во время пандемии коронавируса
Появилась информация о том, каким образом Благодатный огонь попадет в Россию из-за ситуации с распространением коронавируса. В Фонде Андрея Первозванного проинформировали, что в Иерусалим поедут несколько представителей организации, включая руководство.
Делегация из России останется на борту самолета, ожидая, когда лампады с Благодатным огнем будут доставлены до аэропорта Бен Гурион представителями отечественного посольства. К Яффским воротам их вынесет епископ ИПЦ, где должны находиться представители 10 государств с дипмиссиями. Сопровождение до аэропорта обеспечить полиция. В фонде поблагодарили правительство Израиля за то, что власти оказали содействие в данном вопросе.
В связи с введенным карантином в Москве не будет встречи делегации. Транспортировка в иные храмы состоится исключительно после отмены принятых мер. Трансляцию событий из Иерусалима вести будут на телеканале НТВ. Информацию об этом сообщает Федеральное агентство новостей.
Делегация из России останется на борту самолета, ожидая, когда лампады с Благодатным огнем будут доставлены до аэропорта Бен Гурион представителями отечественного посольства. К Яффским воротам их вынесет епископ ИПЦ, где должны находиться представители 10 государств с дипмиссиями. Сопровождение до аэропорта обеспечить полиция. В фонде поблагодарили правительство Израиля за то, что власти оказали содействие в данном вопросе.
В связи с введенным карантином в Москве не будет встречи делегации. Транспортировка в иные храмы состоится исключительно после отмены принятых мер. Трансляцию событий из Иерусалима вести будут на телеканале НТВ. Информацию об этом сообщает Федеральное агентство новостей.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:05