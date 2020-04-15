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Умер 73-летний японский музыкант Рё Кавасаки

Скончался 73-летний японский музыкант-виртуоз Рё Кавасаки. О печальном событии в социальной сети Facebook рассказала его дочь.
Умер 73-летний японский музыкант Рё Кавасаки

По информации от родственников Кавасаки, он скончался в своем доме в Таллине. Позднее информацию подтвердил и агент Кавасаки.
«Мой папа сегодня скончался. Он был самым самобытным человеком из тех, кого я знала. Он разжигал огни в сердцах слушателей и освещал тьму. Твое пламя будет гореть вечно, как не забудется и твоя музыка. Мы будем всегда поддерживать твой свет», - написала дочь Кавасаки.

Известный японский артист родился в Токио в 1947 году. По завершению обучения в университете на факультете прикладной физики он решил профессионально заниматься музыкой. Кавасаки считают одним из первых артистов, работавших в жанре хаус. Также он сотрудничал с именитыми брендами Korg и Roland, выпуская синтезаторы с авторскими звуками. С 2000 года Кавасаки жил и занимался творчеством в Таллине. Он является автором музыки для нескольких японских фильмов и сериалов. Также артист имел серию подписных синтезаторов, разработанных по его пожеланиям и указаниям.

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Культура
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 18:00

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