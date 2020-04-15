Опубликованы первые рендеры новой "Нивы" на базе Renault Duster





Производство следующего поколения "Нивы" в 2021-2022 годах будоражит умы многих дизайнеров, которые делятся своими концепты. Днями ранее пользователи могли оценить футуристичный внедорожник от Александра Исаева в рамках проекта G-NIVA 2020. Теперь появились изображения с более "приземленным" внешним видом от Владимира Кошевого. Автор сообщил, что при проектировке нового Lada 4x4 с увеличенной колёсной базой он вдохновлялся кроссовером Renault Duster: автолюбители могут заметить сходство в оптике, капоте и фальшдефлекторах.Художник сообщает, что машину решил оставить трехдверной, но поменял угол наклона передних стоек и диаметр дверных проемов. Кроме прочего внедорожник обзавелся защитным обвесом из пластика, крепкими шинами, рейлингами, воздухозаборником на капоте, спойлером и "запаской" на задней двери. Внимательные поклонники "Нивы" также могли заметить пластиковые бампера, оригинальную радиаторную решетку, ДХО с светодиодами и треугольные фонари.