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Опубликованы первые рендеры новой "Нивы" на базе Renault Duster

Российский дизайнер Владимир Кошевой решил представить свое видение новой "Нивы". Художник недавно опубликовал первые рендеры стильной Lada 4x4 на базе Renault Duster.

Производство следующего поколения "Нивы" в 2021-2022 годах будоражит умы многих дизайнеров, которые делятся своими концепты. Днями ранее пользователи могли оценить футуристичный внедорожник от Александра Исаева в рамках проекта G-NIVA 2020. Теперь появились изображения с более "приземленным" внешним видом от Владимира Кошевого. Автор сообщил, что при проектировке нового Lada 4x4 с увеличенной колёсной базой он вдохновлялся кроссовером Renault Duster: автолюбители могут заметить сходство в оптике, капоте и фальшдефлекторах.

Художник сообщает, что машину решил оставить трехдверной, но поменял угол наклона передних стоек и диаметр дверных проемов. Кроме прочего внедорожник обзавелся защитным обвесом из пластика, крепкими шинами, рейлингами, воздухозаборником на капоте, спойлером и "запаской" на задней двери. Внимательные поклонники "Нивы" также могли заметить пластиковые бампера, оригинальную радиаторную решетку, ДХО с светодиодами и треугольные фонари.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:43

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