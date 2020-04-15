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Зрители предлагают заменить Василису Володину на Тамару Глобу в шоу «Давай поженимся!»

Зрители предложили заменить Василису Володину на Тамару Глобу на роли ведущей шоу «Давай поженимся!». Причиной этому стало длительное отсутствие астролога в программе из-за самоизоляции.
Зрители предлагают заменить Василису Володину на Тамару Глобу в шоу «Давай поженимся!»

Шоу «Давай поженимся!» продолжают снимать даже в период пандемии коронавируса. В студии программы отсутствуют зрители и астролог Володина. По словам ведущей, ей пришлось остаться дома и самоизолироваться для того, чтобы не подвергать опасности себя и своих близких.

Лариса Гузеева, которая продолжила принимать участие в съемках, посчитала решение Володиной правильным. По ее словам, здоровье сейчас значительно важнее работы. Сама ведущая заверила, что шоу продолжат снимать, так как зрителям нужно что-то смотреть на карантине. Развлекательный контент позволит им расслабиться и отвлечься от проблем.

Многие поклонники шоу в комментариях под выпусками на YouTube призвали не возвращать Володину, а заменить ее на Тамару Глобу. Некоторые пришли к выводу, что незначительная смена кадров «даст программе второе дыхание». Сама виновница соыбтия пока не прокомментировала подобные призывы поклонников передачи «Давай поженимся!».

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ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:37

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