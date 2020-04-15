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Во время кризиса Ксения Бородина пополнила коллекцию сумкой за полмиллиона рублей

Ксения Бородина относится к той категории звезд, которые даже во время кризиса не отказывают себе в дорогих покупках. На днях телеведущая пополнила коллекцию сумкой за полмиллиона рублей.
Во время кризиса Ксения Бородина пополнила коллекцию сумкой за полмиллиона рублей

Во время самоизоляции супруга Курбана Омарова не упустила возможности порадовать себя обновкой, отдав внушительную сумму за роскошный аксессуар. Соответствующий сюжет Ксения Бородина разместила в Stories в Instagram, продемонстрировав новую сумку Birkin от бренда Hermes, цена за которую составляет около полумиллиона рублей. Фолловеры ведущей «Дома-2» удивились тому, что в такой трудный период она легко расстается с большими деньгами, балуя себя аксессуарами. При этом звезда неоднократно говорила, что из-за кризиса в период карантина она была вынуждена приостановить деятельность своего семейного парка и салона красоты.

Однако на критику недоброжелателей ведущая не обращает внимание, а после недавних вопросов подписчиков она призвала их не «заглядывать» в чужие кошельки. Как отметила Бородина, она радуется за достижения близких людей и когда у других все хорошо. По словам знаменитости, она не знает, что могут позволить себе личности из ее окружения.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:52

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