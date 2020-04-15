В Новой Зеландии представили дрон-аэростат, который может собрать каждый человек





Веб-сервис GitHub для хостинга IT-проектов и их совместной разработки недавно пополнился документацией, которая включает в себя эскизы необычного дрона. От других беспилотников этот аппарат отличается дешевизной и высокой безопасностью в эксплуатации. Авторы изобретения из Новой Зеландии в дальнейшем планируют опубликовать технологию сборки в IEEE Access. На данный момент отдельные эскизы можно оценить на официальном веб-сайте разработчиков.Известно, что большинство дронов строят на основе мультикоптеров, которые отличаются простотой, но страдают от низкой дальности полета и шумной работы винтов. Ряд недостатков также включает в себя опасность для использовании в помещении, чего не наблюдается в случае новинки: она состоит из воздушного шарика, к которому прикреплен корпус с тремя винтами. Стоит отметить, что гондолу аппарата распечатали на 3D-принтере. За маневры дрона отвечает встроенный микрокомпьютер Raspberry Pi, а само устройство может переносить предметы массой до 80 грамм.