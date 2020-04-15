АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как покрасить яйца на Пасху: Креативные решения для праздничного…
EUR 80.12 USD 73.32
Курс валют на 15.04.2020

В Новой Зеландии представили дрон-аэростат, который может собрать каждый человек

Инженерам из Новой Зеландии удалось создать дрон-аэростат из дешевых и подручных компонентов. Команда представила квадрокоптер на видеохостинге Youtube, который может собрать каждый человек.

Веб-сервис GitHub для хостинга IT-проектов и их совместной разработки недавно пополнился документацией, которая включает в себя эскизы необычного дрона. От других беспилотников этот аппарат отличается дешевизной и высокой безопасностью в эксплуатации. Авторы изобретения из Новой Зеландии в дальнейшем планируют опубликовать технологию сборки в IEEE Access. На данный момент отдельные эскизы можно оценить на официальном веб-сайте разработчиков.

Известно, что большинство дронов строят на основе мультикоптеров, которые отличаются простотой, но страдают от низкой дальности полета и шумной работы винтов. Ряд недостатков также включает в себя опасность для использовании в помещении, чего не наблюдается в случае новинки: она состоит из воздушного шарика, к которому прикреплен корпус с тремя винтами. Стоит отметить, что гондолу аппарата распечатали на 3D-принтере. За маневры дрона отвечает встроенный микрокомпьютер Raspberry Pi, а само устройство может переносить предметы массой до 80 грамм.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Во время кризиса Ксения Бородина пополнила коллекцию сумкой за полмиллиона…
Опубликованы первые рендеры новой "Нивы" на базе Renault…
Зрители предлагают заменить Василису Володину на Тамару Глобу в шоу «Давай…
В Новой Зеландии представили дрон-аэростат, который может собрать каждый…
Милена Безбородова лишилась сна из-за разрыва с Алексеем…
Как покрасить яйца на Пасху: Креативные решения для праздничного…
«Думал, что меня разыгрывают»: Дима Чайков рассказал о реакции на беременность Иры…
Стали известны три причины, из-за которых кондиционер в авто не работает после…
Роза Сябитова поздравила дочь Ксению с днем…
Медики рассказали о структуре свободных радикалов и их влиянии на организм…
General Motors и SAIC презентовали новый лифтбек Baojun…
Алла Пугачева не смогла сдержать слез после поздравления Галкина с…
Тюнинг-ателье Novitec выпустило обновленный суперкар McLaren…
Ученые раскрыли загадку Стоунхенджа с помощью…
В Таиланде медэксперт умер после заражения коронавирусом от трупа…
«Все было в первый же день»: Лера Кудрявцева рассказала о сексе с Игорем…
«Хочу тебя унизить»: Василий Уткин вызвал Владимира Соловьева…
Ксения Собчак о Галкине и его шоу: "Он стесняется говорить правду и не может выжать из артиста…
В Нидерландах биологи вывели "ген бессмертия" из однолетнего…
"На критику надо иметь право": Петров осудил Собчак и Богомолова за высказывания о…
Виталина Цымбалюк-Романовская поддержала волонтеров акции “Спасибо…
В России эксперты ожидают новую волну алкозависимости среди населения из-за…
«У кого-то будет секс»: Регина Тодоренко сняла нижнее белье в эфире с Настей…
Китайские физики начали поиск "темных фотонов" в земной…
Эдгард Запашный отдал 50 тысяч рублей представившемуся Алексеем Олейником…
ЗИЛ-4102: Лимузин, который не понравился Михаилу…
Мэрия Москвы подала иск против мужа певицы Алсу Яна…
Эпидемиологи: В Республике Алтай не выявлено ни одного случая…
Просмотреть все новости