«Думал, что меня разыгрывают»: Дима Чайков рассказал о реакции на беременность Иры Пингвиновой





По словам молодого человека, в первые минуты после того, как он узнал данную новость, он сначала не поверил и решил, что возлюбленная его разыгрывает. Затем Дима Чайков увидел тест на беременность и понял, что все происходит наяву. Звезды телестройки серьезно отнеслись к происходящему,осознав, что они получили счастье не просто так. Родителя парня поддержали влюбленных, а мать рассказала, что забеременела в 22-летнем возрасте. Именно столько лет сейчас Ире Пингвиновой. Теперь участник реалити-шоу хочет поделиться радостным событием со всеми близкими и друзьями. Более того, он уже размышляет о том, каким видом спорта будет заниматься будущий ребенок.Ребята сейчас думают о бессонных ночах и имени для ребенка. Тем не менее никакие трудности и вопросы пока что не пугают пару.