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«Думал, что меня разыгрывают»: Дима Чайков рассказал о реакции на беременность Иры Пингвиновой

Дима Чайков и Ира Пингвинова готовятся стать родителями. Недавно участник «Дома-2» рассказал о своей реакции на беременность девушки.
«Думал, что меня разыгрывают»: Дима Чайков рассказал о реакции на беременность Иры Пингвиновой

По словам молодого человека, в первые минуты после того, как он узнал данную новость, он сначала не поверил и решил, что возлюбленная его разыгрывает. Затем Дима Чайков увидел тест на беременность и понял, что все происходит наяву. Звезды телестройки серьезно отнеслись к происходящему,осознав, что они получили счастье не просто так. Родителя парня поддержали влюбленных, а мать рассказала, что забеременела в 22-летнем возрасте. Именно столько лет сейчас Ире Пингвиновой. Теперь участник реалити-шоу хочет поделиться радостным событием со всеми близкими и друзьями. Более того, он уже размышляет о том, каким видом спорта будет заниматься будущий ребенок.

Ребята сейчас думают о бессонных ночах и имени для ребенка. Тем не менее никакие трудности и вопросы пока что не пугают пару.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:13

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