Милена Безбородова лишилась сна из-за разрыва с Алексеем Безусом
Милена Безбородова рассказала, что лишилась сна из-за разрыва с Алексеем Безусом. По ее словам, даже уход с проекта «Дом-2» ей удалось пережить менее болезненно.
Безбородова покинула проект примерно две недели назад. По ее словам, Безус также изначально собирался отправиться следом, но в последний момент изменил решение. В итоге звезде шоу пришлось справляться со стрессом самостоятельно. Безбородова пытается отвлечься от проблем, но у нее получается это сделать с трудом.
Звезда «Дома-2» также отметила, что на недавнем «Разборе недели» Безуса попытались реабилитировать. По словам Безбородовой, на программу должна была прийти бывшая возлюбленная молодого человека, но отказалась от участия в ней в последний момент.
Безбородова покинула проект примерно две недели назад. По ее словам, Безус также изначально собирался отправиться следом, но в последний момент изменил решение. В итоге звезде шоу пришлось справляться со стрессом самостоятельно. Безбородова пытается отвлечься от проблем, но у нее получается это сделать с трудом.
«Я проснулась в 9 часов утра с неописуемым чувством тревоги. Непонятно, что именно меня мучает, но некие переживания постоянно одолевают меня. В сторис все выглядит лучше, чем на самом деле. Разрыв с молодым человеком сильно ударил по моему состоянию. Образовались пустоты внутри, которые сложно заполнить», - рассказала Безбородова.
Звезда «Дома-2» также отметила, что на недавнем «Разборе недели» Безуса попытались реабилитировать. По словам Безбородовой, на программу должна была прийти бывшая возлюбленная молодого человека, но отказалась от участия в ней в последний момент.
ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:25