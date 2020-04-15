Милена Безбородова лишилась сна из-за разрыва с Алексеем Безусом

«Я проснулась в 9 часов утра с неописуемым чувством тревоги. Непонятно, что именно меня мучает, но некие переживания постоянно одолевают меня. В сторис все выглядит лучше, чем на самом деле. Разрыв с молодым человеком сильно ударил по моему состоянию. Образовались пустоты внутри, которые сложно заполнить», - рассказала Безбородова.





Безбородова покинула проект примерно две недели назад. По ее словам, Безус также изначально собирался отправиться следом, но в последний момент изменил решение. В итоге звезде шоу пришлось справляться со стрессом самостоятельно. Безбородова пытается отвлечься от проблем, но у нее получается это сделать с трудом.Звезда «Дома-2» также отметила, что на недавнем «Разборе недели» Безуса попытались реабилитировать. По словам Безбородовой, на программу должна была прийти бывшая возлюбленная молодого человека, но отказалась от участия в ней в последний момент.