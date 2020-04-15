Как покрасить яйца на Пасху: Креативные решения для праздничного стола

Когда лучше красить яйца?

Яйца с переходом оттенков

Окраска с мозаикой

Окрашивание яиц салфетками

Окрашивание «Космическая пыль»

Яйца с аппликациями

Яйца-Миньоны





Сам обряд берет свое начало еще во времена Римской империи. Для аудиенции у высших чинов необходимо было сделать им подарок. Богатые могли позволить себе презентовать императору золото, а бедные несли все, что было в доме. Мария Магдалина, которая решилась рассказать правителю о воскрешении Иисуса Христа, взяла с собой куриное яйцо. В опочивальню она зашла со словами «Христос воскрес». Правитель заявил, что поверит в это только в случае, если оно станет красным, что и случилось через несколько секунд.Яйца лучше красить в Чистый четверг. По церковным канонам, хозяйка должна проснуться ранним утром, помолиться и сделать уборку в доме. Только после этого можно приступать к приготовлению пасхального угощения.Для такого типа окраски нужен всего один цвет. Сперва нужно налить краску в стакан, но в небольшом количестве. Туда же стоит поставить яйцо, окунув в жидкость на сантиметр. Через две минуты необходимо добавить немного краски. Далее стоит повторять процедуру, пока жидкость не покроет все яйцо.Для создания данного узора нужна изоляционная лента. Ее стоит порезать на треугольники, приклеить на уже покрашенное в один тон яйцо. Далее необходимо окунуть его в другой оттенок. После этого достаточно постепенно снимать треугольники и опускать яйцо в остальные красители.Для такого типа покраски понадобится белый краситель. На яйцо нужно наклеить верхнюю часть салфетки с красивым узором. После этого достаточно просто окунуть его в белую краску и подождать пять минут. За это время краситель попадет на скорлупу, но только сквозь отверстия в салфетке.Данный тип окрашивания подразумевает наличие кисточки. Яйцо сперва нужно окунуть в темно-синий краситель. После этого с помощью кисточки необходимо побрызгать на него белой краской с небольшого расстояния.Для такой покраски можно привлечь детей и предложить им вырезать различные фигурки. Клеить изделия на яйца можно любым способом.Данная идея также порадует самых маленьких членов семьи. С помощью пищевого красителя нужно покрасить яйцо в желтый и синий цвета, визуально разделив его пополам. После этого необходимо кисточкой нарисовать части тела миньона.