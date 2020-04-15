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General Motors и SAIC презентовали новый лифтбек Baojun RC-5

Baojun RC-5 является совместным проектом General Motors и SAIC, который недавно презентовали в Китае. Новый лифтбек станет достойным конкурентом бюджетной Skoda Octavia.

В пресс-службе компании SAIC сообщают, что Baojun RC-5 появится в глобальной продаже ближе к началу лета. Будущий лифтбек намеревается соперничать за место с чешской моделью Skoda Octavia. Известно, что новинку построили на модульной платформе R, которая позволяет производителю создавать различные комбинации комплектующих. Габариты RC-5 не отличаются внушительностью: длина едва достигает 4650 мм, а расстояние между осями равняется 2700 мм.

Моторная гамма автомобиля представлена 1,5-литровым турбоагрегатом V4 мощностью 147 л. с. в паре с механической КПП или вариатором. Система привода в транспортном средстве исключительно передняя. Скромные характеристики все же дополняются интересным оснащением интерьера. Базовая комплектация включает в себя круиз-контроль, систему помощи водителю на поворотах, приборы для антибуксировки, парктроник и две подушки безопасности. Стать обладателем бюджетного "китайца" можно за 650 тысяч рублей.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:52

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