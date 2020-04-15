Медики рассказали о структуре свободных радикалов и их влиянии на организм человека





Свободные радикалы могут образовываться вследствие многих причин, например, неправильного образа жизни, окружающей среды и ультрафиолетового излучения. Они являются нестабильными атомами разных химических элементов, которые заменяют отсутствующие электроны. Этот процесс приводит к повреждению клеток, белков и ДНК. Считается, что они могут привести к окислительному стрессу, но это способны предотвратить антиоксиданты. Медики подчеркнули, что негативные последствия проявляются в виде болезни Паркинсона, онкологии, диабета и даже ускоряют процесс старения.Некоторые специалисты рекомендуют заниматься спортом и употреблять больше продуктов, которые богаты антиоксидантами, чтобы остановить разрушительные процессы. Однако область борьбы со свободными радикалами остается неисследованной.