Медики рассказали о структуре свободных радикалов и их влиянии на организм человека
Медики объяснили структуру свободных радикалов и их влияние на организм человека. Они рассказали о борьбе с негативными последствиями от их присутствия.
Свободные радикалы могут образовываться вследствие многих причин, например, неправильного образа жизни, окружающей среды и ультрафиолетового излучения. Они являются нестабильными атомами разных химических элементов, которые заменяют отсутствующие электроны. Этот процесс приводит к повреждению клеток, белков и ДНК. Считается, что они могут привести к окислительному стрессу, но это способны предотвратить антиоксиданты. Медики подчеркнули, что негативные последствия проявляются в виде болезни Паркинсона, онкологии, диабета и даже ускоряют процесс старения.
Некоторые специалисты рекомендуют заниматься спортом и употреблять больше продуктов, которые богаты антиоксидантами, чтобы остановить разрушительные процессы. Однако область борьбы со свободными радикалами остается неисследованной.
Свободные радикалы могут образовываться вследствие многих причин, например, неправильного образа жизни, окружающей среды и ультрафиолетового излучения. Они являются нестабильными атомами разных химических элементов, которые заменяют отсутствующие электроны. Этот процесс приводит к повреждению клеток, белков и ДНК. Считается, что они могут привести к окислительному стрессу, но это способны предотвратить антиоксиданты. Медики подчеркнули, что негативные последствия проявляются в виде болезни Паркинсона, онкологии, диабета и даже ускоряют процесс старения.
Некоторые специалисты рекомендуют заниматься спортом и употреблять больше продуктов, которые богаты антиоксидантами, чтобы остановить разрушительные процессы. Однако область борьбы со свободными радикалами остается неисследованной.