Алла Пугачева не смогла сдержать слез после поздравления Галкина с детьми

На странице в Instagram супруг Примадонны продемонстрировал сюжет, на котором он вместе с наследниками трогательно обращается к имениннице в ее день рождения. На размещенных кадрах дети Пугачевой преподнесли звездной родительнице букеты цветов. Также они прочитали стихи, вручили певице торт со свечами и картину, которую нарисовали сами. Знаменитость очень удивил сюрприз родных, после чего она не сдержала слез. В комментариях к трогательным поздравлениям жены Галкина присоединились многие коллеги, в том числе, Жасмин, Алика Смехова, Игорь Крутой и другие.Не забыли поздравить Аллу Борисовну и преданные поклонники, оставив на ее странице теплые комплименты. Фолловеры желают Пугачевой крепкого здоровья, радости и «миллион алых роз».