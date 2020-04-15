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Алла Пугачева не смогла сдержать слез после поздравления Галкина с детьми

Алла Пугачева вместе со своей семьей празднует 71-й день рождения. После поздравления Максима Галкина и детей Лизы и Гарри артистка не сдержала слез.
Алла Пугачева не смогла сдержать слез после поздравления Галкина с детьми

На странице в Instagram супруг Примадонны продемонстрировал сюжет, на котором он вместе с наследниками трогательно обращается к имениннице в ее день рождения. На размещенных кадрах дети Пугачевой преподнесли звездной родительнице букеты цветов. Также они прочитали стихи, вручили певице торт со свечами и картину, которую нарисовали сами. Знаменитость очень удивил сюрприз родных, после чего она не сдержала слез. В комментариях к трогательным поздравлениям жены Галкина присоединились многие коллеги, в том числе, Жасмин, Алика Смехова, Игорь Крутой и другие.

Не забыли поздравить Аллу Борисовну и преданные поклонники, оставив на ее странице теплые комплименты. Фолловеры желают Пугачевой крепкого здоровья, радости и «миллион алых роз».

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 16:41

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