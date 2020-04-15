Тюнинг-ателье Novitec выпустило обновленный суперкар McLaren Senna





Хотя McLaren Senna считают образцом спортивных автомобилей благодаря сверх-высоким характеристикам и стильному виду, тюнеры из Novitec посчитали, что модель нуждается в определенной доработке. Представленный специалистами суперкар теперь оснащен 4-литровым турбомотором V8 мощностью 902 л. с. и с 888 Нм крутящего момента. До рестайлинга транспортное средство могло выдавать "лишь" 800 л. с. и столько же оборотов.Подобная мощь позволяет транспортному средству разгонятся до первой сотни километров за 2,8 секунды, а максимальный разгон до 335 км/ч делает McLaren Senna достойным соперником для многих гоночных автомобилей. В кузове также стоит отметить наличие аэродинамических обвесов и панелей из углепластика, которые дополняются выхлопной системой с 93 мм патрубками. В тюнинг-ателье не назвали цены новинки, но её стоимость точно превышает 1,4 млн долларов США.