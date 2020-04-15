Ученые раскрыли загадку Стоунхенджа с помощью аэрофотосъемки





Возраст Стоунхенджа насчитывает несколько тысяч лет, а происхождение берет начало из традиций друидов Великобритании. Ровные и геометрически правильные мегалиты долгое время занимают умы ученых. Особенно удивительным для них кажется то, что гигантские каменные валуны не только обтесали с помощью примитивных орудий, но и перенесли на далекие расстояния. Члены организации «Британское наследие» приблизились к разгадке этого феномена после анализа снимков кромлеха.По словам экспертов, древнему населению без достижений современной архитектуры пришлось идти на хитрости: на поверхностях блоков находились выпуклости и впадины, которые позволяли глыбам прилегать друг к другу. Историки сравнили процесс строительства со сборкой конструктора Lego. Этот метод используют и теперь в деревообрабатывающей промышленности. Кроме того, создатели Стоунхенджа обладали невероятными знаниями о технологиях обработки камня.