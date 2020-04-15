В Таиланде медэксперт умер после заражения коронавирусом от трупа пациента





Мужчина постоянно находился на работе, надеясь сократить риск заболевания, но при этом постоянно поддерживал контакт с телами умерших. В связи с доказанной возможностью заразиться коронавирусом от трупа, в ВОЗ призвали тех граждан, которые участвуют в погребальных ритуалах, а также медицинских сотрудников соблюдать повышенную осторожность.До сих пор ученые не обнаружили все пути распространения вируса. В зоне риска находятся судмедэксперты и патологоанатомы, которым в новых условиях необходимо работать в защитных костюмах, перчатках, очках и масках.