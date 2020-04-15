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«Хочу тебя унизить»: Василий Уткин вызвал Владимира Соловьева на баттл

Василий Уткин вызвал Владимира Соловьева на баттл, обнародовав соответствующее обращение на своем канале-YouTube. Комментатор заявил, что хочет «унизить» коллегу.
«Хочу тебя унизить»: Василий Уткин вызвал Владимира Соловьева на баттл

Уткин заявил, что российское правительство не помогает гражданам должным образом на фоне пандемии, хотя все они на протяжении долгих лет исправно платят налоги. Также он призвал работников телевидения публиковать только честную информацию о происходящем в стране и мире.
На критику Уткина в адрес правительства отреагировал Владимир Соловьев. По его словам, комментатору нужна «срочная и профессиональная помочь психиатра». В ответ Уткин сравнил Соловьева с обезьяной.
«Я хочу вызвать тебя на баттл, чтобы ты смог защитить себя. Не истину, экономику или политику. Я хочу унизить тебя и возвратить на землю. Я сделаю это», - рассказал Уткин в обращении.

Комментатор также заявил, что Соловьев, скорее всего, откажется от участия в словесном поединке. Ответ на вызов от последнего пока отсутствует. Уткин усомнился и в «честности» баттла, если он состоится.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:09

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