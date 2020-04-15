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«Все было в первый же день»: Лера Кудрявцева рассказала о сексе с Игорем Макаровым

Лера Кудрявцева вышла замуж за Игоря Макарова почти 7 лет назад. Только недавно телеведущая рассказала, что в первый же день знакомства с будущим мужем у них был секс.
«Все было в первый же день»: Лера Кудрявцева рассказала о сексе с Игорем Макаровым

По причине карантина из-за вспышки коронавируса многие россияне, в том числе знаменитости, придумывают себе новые развлечения. Тина Канделаки начала брать интервью у своих коллег в Instagram. На этот раз журналистка провела откровенную беседу с Лерой Кудрявцевой, которая рассказала о первом знакомстве с хоккеистом. На вопрос ведущей, сколько времени прошло до первого секса звезды с Игорем Макаровым, та ответила, что 8 часов. По словам актрисы, они со спортсменом встретились вечером в ресторане и проговорили почти до полудня. После этого пара больше не расставалась. Как отметила жена хоккеиста, это ее человек.

Кудрявцева предпочитает умных и зрелых мужчин, хотя при этом не знает, как бы строила отношения с такой личностью. Журналистка боится скуки, которая, как она считает, обязательно появится. «Иногда и мой нудить начинает, хотя еще молодой», - добавила блондинка. Разница в возрасте у нее и Макарова составляет 16 лет, но знаменитость называет избранника «стариком», поскольку он может полдня пролежать на диване.

Свадьба пары состоялась летом 2013 года, но многие не верили в долгосрочность этих отношений. В 2018 году у супругов с помощью процедуры ЭКО родилась дочь Мария.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 16:15

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