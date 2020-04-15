В Нидерландах биологи вывели "ген бессмертия" из однолетнего растения





Нидерландские эксперты смогли обнаружить ген AHL15 в Arabidopsis thaliana, который позволяет однолетним растениям расти после цветения, не увядая длительный период времени. Эта часть ДНК в арабидопсисе из рода резуховидок ответственна за степень вегетации после появления соцветий. Иными словами, данный феномен стимулирует появление стволовых клеток, формирующих стебли с листьями. У многолетних экземпляров "точки роста" сохраняются активными, что обеспечивает им практическое бессмертие.Активация подобного гена может стать хорошей новостью для сельского хозяйства, ведь теперь культуры не будут нуждаться в ежегодном посеве. Урожайность может оставаться стабильной после сбора пшеницы или риса. Биологи отмечают, что при "подавленном" AHL15 растение умирает быстрее, а в случае его интенсивной выраженности - цветет несколько раз. Это знание поможет дальнейшим исследованиям эволюции, которая определила разную продолжительность жизни на Земле.