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В Нидерландах биологи вывели "ген бессмертия" из однолетнего растения

Биологи из Лейденского университета сделали новое открытие во время изучения арабидопсиса. Исследователям удалось вывести "ген бессмертия" из однолетнего растения.

Нидерландские эксперты смогли обнаружить ген AHL15 в Arabidopsis thaliana, который позволяет однолетним растениям расти после цветения, не увядая длительный период времени. Эта часть ДНК в арабидопсисе из рода резуховидок ответственна за степень вегетации после появления соцветий. Иными словами, данный феномен стимулирует появление стволовых клеток, формирующих стебли с листьями. У многолетних экземпляров "точки роста" сохраняются активными, что обеспечивает им практическое бессмертие.

Активация подобного гена может стать хорошей новостью для сельского хозяйства, ведь теперь культуры не будут нуждаться в ежегодном посеве. Урожайность может оставаться стабильной после сбора пшеницы или риса. Биологи отмечают, что при "подавленном" AHL15 растение умирает быстрее, а в случае его интенсивной выраженности - цветет несколько раз. Это знание поможет дальнейшим исследованиям эволюции, которая определила разную продолжительность жизни на Земле.

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Наука / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:00

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