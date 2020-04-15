"На критику надо иметь право": Петров осудил Собчак и Богомолова за высказывания о "Колл-центре"
Александр Петров осудил Ксению Собчак и ее супруга Константина Богомолова за критику картины «Колл-центр». По его словам, для нелестных высказываний у человека должны быть полномочия.
Собчак и Богомолов недавно посмотрели «Колл-центр» и нелестно отозвались по поводу сюжета ленты и игры актеров. Телеведущая отметила, что за плохие рекомендации о сериалах нужно «ввести административную ответственность». Также Собчак выложила в истории в Instagram ролик с ее супругом, спящим под фильм.
В защиту картины выступил Александр Петров. Несколькими днями ранее он советовал подписчикам своей страницы посмотреть «Колл-центр» на одном из отечественных стриминговых сервисов. Петров заявил, что Собчак не имеет права критиковать сюжеты. Несмотря на настроение поста, в его конце актер пожелал телеведущей здоровья.
Собчак и Богомолов недавно посмотрели «Колл-центр» и нелестно отозвались по поводу сюжета ленты и игры актеров. Телеведущая отметила, что за плохие рекомендации о сериалах нужно «ввести административную ответственность». Также Собчак выложила в истории в Instagram ролик с ее супругом, спящим под фильм.
«Мы смогли только посмеяться над «точной» актерской игрой, о которой нам рассказали приличные люди. Ничего другого я не смогла для себя найти в фильме. Муж настолько расстроился, что попросил не заставлять его смотреть продолжение», - рассказала Собчак.
В защиту картины выступил Александр Петров. Несколькими днями ранее он советовал подписчикам своей страницы посмотреть «Колл-центр» на одном из отечественных стриминговых сервисов. Петров заявил, что Собчак не имеет права критиковать сюжеты. Несмотря на настроение поста, в его конце актер пожелал телеведущей здоровья.
Культура
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:55