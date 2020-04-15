В России эксперты ожидают новую волну алкозависимости среди населения из-за коронавируса





Корреспондент московского NYT Антон Трояновский сослался на результаты исследования компании GfK, которые свидетельствуют о росте продаж водки на 65% в России в течение последней недели марта, если сравнивать с аналогичным периодом предыдущего месяца. Со ссылкой на руководителей программ по противодействию бытовому насилию журналист отметил, что усиливается также уровень насилия в семьях. Он связал это с упадком экономики, что повлечет за собой потерю рабочих мест и подорожание продуктов.С таким выводом согласилась руководитель кризисного центра “Анна” Марина Писклакова, которая отметила, что “это только начало”.