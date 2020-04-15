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На Белом озере в Вологодской области пропали пять человек

В Вологодской области на Белом озере пропали пять человек. По данным местной полиции, мужчины вышли на воду на моторной лодке, после чего связь с ними оборвалась.
На Белом озере в Вологодской области пропали пять человек

Информацию о происшествии подтвердили в пресс-центре регионального СУ СКР. Сообщение о пропаже поступило 12 апреля. На место выехали правоохранители, но никаких следов лодки и ее пассажиров не было обнаружено. Озеро было решено обследовать с вертолетов, но поисковая операция не принесла никаких результатов.
«За несколько дней до инцидента один из пропавших купил моторную лодку. Примерно в 14:00 пятеро мужчин отправились на озеро для того, чтобы испытать ее. Родственники пропавших предприняли попытку связаться с ними несколькими часами позднее, но безрезультатно. После этого местоположение мужчин остается неизвестным», - сообщили в пресс-центре СУ СКР по региону.

Удалось найти только одного свидетеля, который видел пятерых мужчин на лодке. Они двигались в сторону реки Ковжа. Также свидетель отметил, что у них при себе не было никаких рыболовных снастей. В настоящее время поиски пропавших жителей Вологодской области продолжаются.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:44

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