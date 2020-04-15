На Белом озере в Вологодской области пропали пять человек

«За несколько дней до инцидента один из пропавших купил моторную лодку. Примерно в 14:00 пятеро мужчин отправились на озеро для того, чтобы испытать ее. Родственники пропавших предприняли попытку связаться с ними несколькими часами позднее, но безрезультатно. После этого местоположение мужчин остается неизвестным», - сообщили в пресс-центре СУ СКР по региону.





Информацию о происшествии подтвердили в пресс-центре регионального СУ СКР. Сообщение о пропаже поступило 12 апреля. На место выехали правоохранители, но никаких следов лодки и ее пассажиров не было обнаружено. Озеро было решено обследовать с вертолетов, но поисковая операция не принесла никаких результатов.Удалось найти только одного свидетеля, который видел пятерых мужчин на лодке. Они двигались в сторону реки Ковжа. Также свидетель отметил, что у них при себе не было никаких рыболовных снастей. В настоящее время поиски пропавших жителей Вологодской области продолжаются.