Ксения Собчак о Галкине и его шоу: "Он стесняется говорить правду и не может выжать из артиста все"

«Я смотрела его программу, где он слушает молодых звезд и обсуждает их треки с представителями старого эшелона. Он несмелый человек, что подтверждает и интервью у Шихман. Не хочу обсуждать своих коллег, но из артиста нужно выжимать все. Естественно, некоторые темы заблаговременно табуируются, но можно найти лазейки и задать вопросы, интересующие зрителей», - рассказала Собчак.





Саму Ирину Шихман телеведущая также раскритиковала. По ее словам, у Галкина в ходе интервью нужно было поинтересоваться по поводу отношения к Владимиру Путину, отказов от выступлений, жизни с Аллой Пугачевой и других вопросов, интересующих зрителей. Шихман решила общаться исключительно на темы, которые одобрил сам юморист.Александр Гудков, который стал гостем шоу Собчак, заявил, что смотрел «Музыкалити», и назвал его формат удачным и современным. Он сравнил Галкина с Филиппом Киркоровым и Николаем Басковым, также решившими покорить YouTube клипом на песню «Ибица».