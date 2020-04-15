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Ксения Собчак о Галкине и его шоу: "Он стесняется говорить правду и не может выжать из артиста все"

Ксения Собчак раскритиковала Максима Галкина и его новое шоу «Музыкалити» для YouTube. По словам телеведущей, даже в своих недавних интервью артист ведет себя слишком сдержанно и стесняется говорить всю правду.
Ксения Собчак о Галкине и его шоу: "Он стесняется говорить правду и не может выжать из артиста все"

«Я смотрела его программу, где он слушает молодых звезд и обсуждает их треки с представителями старого эшелона. Он несмелый человек, что подтверждает и интервью у Шихман. Не хочу обсуждать своих коллег, но из артиста нужно выжимать все. Естественно, некоторые темы заблаговременно табуируются, но можно найти лазейки и задать вопросы, интересующие зрителей», - рассказала Собчак.

Саму Ирину Шихман телеведущая также раскритиковала. По ее словам, у Галкина в ходе интервью нужно было поинтересоваться по поводу отношения к Владимиру Путину, отказов от выступлений, жизни с Аллой Пугачевой и других вопросов, интересующих зрителей. Шихман решила общаться исключительно на темы, которые одобрил сам юморист.

Александр Гудков, который стал гостем шоу Собчак, заявил, что смотрел «Музыкалити», и назвал его формат удачным и современным. Он сравнил Галкина с Филиппом Киркоровым и Николаем Басковым, также решившими покорить YouTube клипом на песню «Ибица».

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ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:05

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