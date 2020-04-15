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Китайские физики начали поиск "темных фотонов" в земной коре

Китайские физики в рамках проекта China Dark Matter Experiment начали поиск ранее неизвестных частиц в земной коре. Речь идет о "темных фотонах", которых ученые хотят обнаружить на глубине 2400 метров.

Гипотетические "темные фотоны" могут помочь исследователям в понимании природы темной материи. Поэтому эксперты из китайской лаборатории Цзиньпин воспользовались экспериментальной установкой для поиска частиц, которую установили под землей на глубине в несколько тысяч км. Устройство состоит из трех германиевых детекторов, связанных между собой, а также погруженных в жидкий азот для поддержания низкой температуры и защиты от радиации. Ученые пытаются отследить взаимодействие темных фотонов, которые предположительно излучаются Солнцем.

Конструкция способна фиксировать частицы с низкой массой до 100 электронвольт, чего удалось достичь благодаря анализу данных, собранных в период с февраля 2017 года по август 2018 года. Хотя искомых объектов эксперты не обнаружили, результаты помогли установить новые ограничения на смешивание частиц темной материи с фотонами из Стандартной модели. Физики планируют в будущем усовершенствовать прибор с помощью криогенератора объемом 1700 кубических метров и детектором весом в 100 кг, которые позволят вести более точные замеры.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:30

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