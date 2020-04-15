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«У кого-то будет секс»: Регина Тодоренко сняла нижнее белье в эфире с Настей Ивлеевой

Регина Тодоренко устроила прямой эфир с Настей Ивлеевой в Instagram. Во время игры с жестоким наказанием телеведущая продемонстрировала свое нижнее белье.
«У кого-то будет секс»: Регина Тодоренко сняла нижнее белье в эфире с Настей Ивлеевой

Жена рэпера Элджея проиграла в первом испытании, когда не смогла продержаться в планке дольше своей коллеги. Как сказала Регина Тодоренко, она занимается йогой и носит на руках 12-килограммового сына, поэтому успела «накачать спину и бицепсы». Согласно правилам, проигравшего должно ударить током за счет электрошокера, прикрепленного к руке. Когда муж Ивлеевой активировал устройство, она подпрыгнула со стула и закричала от боли.

В других соревнованиях также победила певица. Она быстрее нашла 10 монет в кастрюле с майонезом и выше своей соперницы построила карточный дом. Кроме этого, знаменитость съела больше бананов. Влад Топалов решил поддержать звезду «Орла и решки», шутя ударив свою избранницу током для восстановления равенства между звездами.

По словам Тодоренко, после рождения наследника у нее с артистом не остается времени на интимную близость, что, в свою очередь, пугает блогера. Тем не менее отношения с Элджеем у Ивлеевой в период карантина складываются отлично и разводиться пара не намерена. «Наши узы стали только крепче, мы нашли общие интересы (например, бьем друг друга электрошоком)», - шутя рассказала ведущая.

В финале прямого эфира супруга Топалова должна была раздеться на глазах у поклонников, наблюдающих за происходящим. После того, как певица сняла с себя всю одежду, в том числе нижнее белье, ее коллега отметила, что у артистки скоро будет секс.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:37

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