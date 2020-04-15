«У кого-то будет секс»: Регина Тодоренко сняла нижнее белье в эфире с Настей Ивлеевой





Жена рэпера Элджея проиграла в первом испытании, когда не смогла продержаться в планке дольше своей коллеги. Как сказала Регина Тодоренко, она занимается йогой и носит на руках 12-килограммового сына, поэтому успела «накачать спину и бицепсы». Согласно правилам, проигравшего должно ударить током за счет электрошокера, прикрепленного к руке. Когда муж Ивлеевой активировал устройство, она подпрыгнула со стула и закричала от боли.В других соревнованиях также победила певица. Она быстрее нашла 10 монет в кастрюле с майонезом и выше своей соперницы построила карточный дом. Кроме этого, знаменитость съела больше бананов. Влад Топалов решил поддержать звезду «Орла и решки», шутя ударив свою избранницу током для восстановления равенства между звездами.По словам Тодоренко, после рождения наследника у нее с артистом не остается времени на интимную близость, что, в свою очередь, пугает блогера. Тем не менее отношения с Элджеем у Ивлеевой в период карантина складываются отлично и разводиться пара не намерена., - шутя рассказала ведущая.В финале прямого эфира супруга Топалова должна была раздеться на глазах у поклонников, наблюдающих за происходящим. После того, как певица сняла с себя всю одежду, в том числе нижнее белье, ее коллега отметила, что у артистки скоро будет секс.