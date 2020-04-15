Виталина Цымбалюк-Романовская поддержала волонтеров акции “Спасибо вам!”, которые раздавали продукты нуждающимся Москвы, а именно пенсионерам, ветеранам и врачам. Артистка лично отправилась по адресу к участнице обороны Сталинграда. Она отметила, что во время акции все нормы и дистанции соблюдались, в том числе имелись сменные медицинские маски и перчатки. Пользователи Сети обвинили пианистку в самопиаре, на что она ответила, что прорекламировала лишь события, напомнив о “человеческих ценностях и исторической памяти”.В комментариях фолловеры поддержали Виталину Цымбалюк-Романовскую, а также поинтересовались, почему она рассталась с Прохором Шаляпиным. На это пианистка ответила, что “не было пары, фотографии просто красивые”, намекая что лишь участвовала с певцом в рекламных кампаниях.