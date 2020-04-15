АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В России наступила Страстная неделя: Что можно и чего нельзя делать до наступления…
EUR 80.12 USD 73.32
Курс валют на 15.04.2020

Виталина Цымбалюк-Романовская поддержала волонтеров акции “Спасибо вам!”

Виталина Цымбалюк-Романовская раздавала продукты пенсионерам и ветеранам, которые вынуждены оставаться дома в режиме самоизоляции из-за коронавируса. На своей странице в сети Instagram пианистка подчеркнула, что придерживалась всех мер предосторожности.

Виталина Цымбалюк-Романовская поддержала волонтеров акции “Спасибо вам!”, которые раздавали продукты нуждающимся Москвы, а именно пенсионерам, ветеранам и врачам. Артистка лично отправилась по адресу к участнице обороны Сталинграда. Она отметила, что во время акции все нормы и дистанции соблюдались, в том числе имелись сменные медицинские маски и перчатки. Пользователи Сети обвинили пианистку в самопиаре, на что она ответила, что прорекламировала лишь события, напомнив о “человеческих ценностях и исторической памяти”.

В комментариях фолловеры поддержали Виталину Цымбалюк-Романовскую, а также поинтересовались, почему она рассталась с Прохором Шаляпиным. На это пианистка ответила, что “не было пары, фотографии просто красивые”, намекая что лишь участвовала с певцом в рекламных кампаниях.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:50

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"На критику надо иметь право": Петров осудил Собчак и Богомолова за высказывания о…
Виталина Цымбалюк-Романовская поддержала волонтеров акции “Спасибо…
В России эксперты ожидают новую волну алкозависимости среди населения из-за…
«У кого-то будет секс»: Регина Тодоренко сняла нижнее белье в эфире с Настей…
Китайские физики начали поиск "темных фотонов" в земной…
Эдгард Запашный отдал 50 тысяч рублей представившемуся Алексеем Олейником…
ЗИЛ-4102: Лимузин, который не понравился Михаилу…
Мэрия Москвы подала иск против мужа певицы Алсу Яна…
Эпидемиологи: В Республике Алтай не выявлено ни одного случая…
"Хочу туда вернуться": Анна Исаева поделилась сюжетом в японском…
«Злюсь на бывшую»: Александр Цекало расстроен из-за разлуки с…
Австралийские врачи доказали, что физические упражнения предотвращают развитие рака…
В России начали оформлять предзаказы на Haval…
На Белом озере в Вологодской области пропали пять…
Ученые из США объяснили различия в активности полушарий…
Российские банки ужесточили условия ипотечного…
Алена Водонаева ответила критикующим ее брови…
В России стартовал конкурс научных проектов по борьбе с короновирусными…
«Об этом никто не знает»: Яна Рудковская рассказала о романе с дизайнером Филиппом…
Советский самолет «Мечта» покорил сердца…
Беременная гимнастка Яна Кудрявцева рассекретила пол будущего…
В Барвихе неизвестные разбили BMW бывшего мужа Пугачевой Евгения…
В России особое внимание уделили защите жильцов интернатов от…
В Сети рассказали об уникальном лимузине Lada…
Слава, "Руки вверх!" и амбиции: Алексей Потехин отмечает…
Эксперты рассказали о последствиях неисправности системы помощи…
Лера Кудрявцева запретила мужу Игорю Макарову заниматься…
В 2025 году начнется строительство российской базы на…
Просмотреть все новости