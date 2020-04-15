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ЗИЛ-4102: Лимузин, который не понравился Михаилу Горбачеву

Российские автолюбители рассказали о забытом седане ЗИЛ-4102, который предназначался для высших чинов Компартии СССР. Роскошный лимузин не понравился Михаилу Горбачеву, что поспособствовало отказу от серийного производства.

Эксперты говорят, что место нынешнего Aurus мог бы занимать ЗИЛ-4102 в качестве представительского класса автомобилей для президентов. Все же проекту не суждено было стать на конвейер в силу ряда факторов. Во-первых, историки часто называют негативную реакцию Михаила Горбачева в качестве основной причины, но это не совсем верно: генсекретарь сначала одобрил эскиз, который характеризовался "имперским дизайном" и соответствовал запросам чиновников.

Подобная оценка воодушевила инженеров, которые решили представить тестовый прототип, вдохновленный кузовами Rolls-Royce Silver Spirit, Cadillac Fleetwood Limousine и Volvo 760. Но, из-за наличия стеклопластика и плавных линий в экстерьере - Горбачев решил отказаться от выпуска альтернативы тогдашнему ЗИЛ-4104. Всего конструкторским бюро было собрано лишь два экземпляра лимузина, которых прозвали "Миша" и "Раиса". Обе модели оснащены 7,6-литровым V8 мощностью 315 л.с в паре с 3-ступенчатой автоматической КПП.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:17

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