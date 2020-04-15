Эдгард Запашный отдал 50 тысяч рублей представившемуся Алексеем Олейником мошеннику
Эдгард Запашный по собственной воле перевел мошеннику 50 тысяч рублей. Злоумышленник представился спортсменом Алексеем Олейником и попросил у дрессировщика соответствующую сумму.
Запашный рассказал, что получил в мессенджере WhatsApp сообщение от аккаунта, подписанного точно так же, как и у его товарища Алексея Олейника. Спортсмен попросил товарища срочно перечислить ему 50 тысяч рублей и заверил, что нуждается в деньгах. Запашный сразу же согласился помочь другу и осуществил перевод. Позднее он связался с Олейником по видеосвязи, но тот заявил, что ничего не просил и не писал дрессировщику в тот день.
Вечером 14 апреля Запашный позвонил в правоохранительные органы, но попросил не приезжать к нему домой из-за самоизоляции. Дрессировщик предложил отправить все документы для заведения дела в электронном виде.
Запашный рассказал, что получил в мессенджере WhatsApp сообщение от аккаунта, подписанного точно так же, как и у его товарища Алексея Олейника. Спортсмен попросил товарища срочно перечислить ему 50 тысяч рублей и заверил, что нуждается в деньгах. Запашный сразу же согласился помочь другу и осуществил перевод. Позднее он связался с Олейником по видеосвязи, но тот заявил, что ничего не просил и не писал дрессировщику в тот день.
Вечером 14 апреля Запашный позвонил в правоохранительные органы, но попросил не приезжать к нему домой из-за самоизоляции. Дрессировщик предложил отправить все документы для заведения дела в электронном виде.
«Мы с братом часто переводим средства в благотворительные фонды. Потеряв 50 тысяч рублей мне жалко только за то, что их не получат действительно нуждающиеся. Человек, сделавший это, просто потратит их на себя и продолжит заниматься мошенничеством», - рассказал Запашный.
ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:24