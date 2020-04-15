Мэрия Москвы подала иск против мужа певицы Алсу Яна Абрамова

Компании “Тат-плаза” владеет зданием на Большой Татарской улице в столице. Именно с указанной территорией и связана задолженность в размере 266 тысяч рублей. Чтобы взыскать вышеупомянутую сумму, госструктура подала в суд на предприятие Яна Абрамова. Алсу и ее представители никак не прокомментировали данную информацию.В прошлом году певица оказалась в центре скандала на Первом канале в связи с “накруткой” голосов для своей дочери Микеллы Абрамовой. Она приняла участие в шоу “Голос.Дети”, где одержала победу, но Алсу подтвердила, что косвенно повлияла на голосование.