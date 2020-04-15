В Барвихе неизвестные разбили BMW бывшего мужа Пугачевой Евгения Болдина





По предварительным данным, за рулем транспортного средства в день происшествия находилась Марина Лях, являющаяся супругой Болдина. Она припарковала автомобиль в центре поселка, отправившись в магазин. По возвращению обратно Лях обнаружила, что на кузове машины появились многочисленные вмятины. Также злоумышленники повредили передний бампер, отломав одно из креплений.Источники в полиции сообщили, что автомобиль находился вдали от камер наблюдения, ввиду чего запечатлеть их действия не удалось. Сейчас правоохранительные органы занимаются поисками свидетелей происшествия.