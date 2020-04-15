Эпидемиологи: В Республике Алтай не выявлено ни одного случая COVID-19
Эпидемиологи сообщают, что на Алтае не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Согласно информации оперштаба, южная республика осталась последним регионом России, куда не распространился COVID-19.
Первые случаи инфицирования коронавирусом в России фиксировали в Чукотском и Ненецком автономных округах, которые характеризуются значительной отдаленностью от границ, чем Республика Алтай. В то же время, эта часть СФО по сей день остается единственным субъектом РФ, который не пострадал от инфекции. В оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 пока не комментируют, с чем связан подобный феномен.
Согласно данным сайта "Стопкоронавирус.рф", на территории России насчитывается около 24,4 тысяч больных в 84 регионах. С начала пандемии выздоровело более 1,9 тысячи человек, а 198 человек скончались. По словам представителей Роспотребнадзора, число тестов, проведенных в стране для выявления патогена - превысило 1,5 млн. Врачи говорят, что пик распространения болезни пока не наступил, но после него стоит ожидать стабилизации эпидемиологической обстановки.
Первые случаи инфицирования коронавирусом в России фиксировали в Чукотском и Ненецком автономных округах, которые характеризуются значительной отдаленностью от границ, чем Республика Алтай. В то же время, эта часть СФО по сей день остается единственным субъектом РФ, который не пострадал от инфекции. В оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 пока не комментируют, с чем связан подобный феномен.
Согласно данным сайта "Стопкоронавирус.рф", на территории России насчитывается около 24,4 тысяч больных в 84 регионах. С начала пандемии выздоровело более 1,9 тысячи человек, а 198 человек скончались. По словам представителей Роспотребнадзора, число тестов, проведенных в стране для выявления патогена - превысило 1,5 млн. Врачи говорят, что пик распространения болезни пока не наступил, но после него стоит ожидать стабилизации эпидемиологической обстановки.