"Хочу туда вернуться": Анна Исаева поделилась сюжетом в японском стиле

«Фотографы и визажисты в свое время отправили меня назад в Японию. Я с особым трепетом вспоминаю это путешествие. Люди в Японии настолько интересны, что с ними достаточно просто пообщаться, чтобы осознать их менталитет. Культура страны также заслуживает особого внимания. Я загадала, что рано или поздно вернусь туда. Надеюсь, что так и случится, так как страна мне очень понравилась», - цитирует слова балерины издание « ГлобалМСК ».





Балерина призналась, что во время самоизоляции часто перебирает старые фотографии. Кадры, которые она обнародовала в Instagram, также были сделаны несколько лет назад. Японский стиль напомнил ей о путешествиях и выступлениях в Азии, куда Исаева очень бы хотела попасть снова. По словам балерины, эта страна обладает уникальными историей и культурой, совсем не похожими на российские аналоги.В минувшем году Исаева родила первого ребенка, но не афишировала данную новость. Сейчас балерина находится на изоляции и занимается воспитанием дочери, которой недавно исполнилось 9 месяцев.