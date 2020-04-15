«Злюсь на бывшую»: Александр Цекало расстроен из-за разлуки с детьми





По словам друзей пары, наследники знаменитости от брака с Викторией Галушкой должны были прилететь к отцу в апреле, однако из-за вспышки коронавируса все отменилось. Александр Цекало очень скучает по детям и до сих пор обижается на экс-избранницу, которая в свое время часто оставляла ребят без присмотра и отправлялась путешествовать по Европе. Последние пару лет шоумен счастлив в отношениях с моделью и художницей. При этом у знаменитостей есть не только поклонники, но и хейтеры, которые не верят в искренность чувств пары.Период самоизоляции супруги проводят вместе. Как отметили знакомые в разговоре с журналистами, чаще всего звезды занимаются творчеством и йогой. Кроме этого они много времени проводят в постели.