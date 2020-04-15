«Злюсь на бывшую»: Александр Цекало расстроен из-за разлуки с детьми
Александр Цекало и его молодая жена Дарина Эрвин живут в США, где сейчас вместе проводят карантин. Вот только актер очень скучает по детям и не знает, когда закончится их разлука.
По словам друзей пары, наследники знаменитости от брака с Викторией Галушкой должны были прилететь к отцу в апреле, однако из-за вспышки коронавируса все отменилось. Александр Цекало очень скучает по детям и до сих пор обижается на экс-избранницу, которая в свое время часто оставляла ребят без присмотра и отправлялась путешествовать по Европе. Последние пару лет шоумен счастлив в отношениях с моделью и художницей. При этом у знаменитостей есть не только поклонники, но и хейтеры, которые не верят в искренность чувств пары.
Период самоизоляции супруги проводят вместе. Как отметили знакомые в разговоре с журналистами, чаще всего звезды занимаются творчеством и йогой. Кроме этого они много времени проводят в постели.
По словам друзей пары, наследники знаменитости от брака с Викторией Галушкой должны были прилететь к отцу в апреле, однако из-за вспышки коронавируса все отменилось. Александр Цекало очень скучает по детям и до сих пор обижается на экс-избранницу, которая в свое время часто оставляла ребят без присмотра и отправлялась путешествовать по Европе. Последние пару лет шоумен счастлив в отношениях с моделью и художницей. При этом у знаменитостей есть не только поклонники, но и хейтеры, которые не верят в искренность чувств пары.
Период самоизоляции супруги проводят вместе. Как отметили знакомые в разговоре с журналистами, чаще всего звезды занимаются творчеством и йогой. Кроме этого они много времени проводят в постели.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:00