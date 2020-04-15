В России начали оформлять предзаказы на Haval H5





Хотя представители бренда Haval пока не раскрыли цену на предстоящий SUV H5 для российских покупателей, последние могут оформить заявку на будущий "паркетник" на официальном веб-сайте компании. Стоит отметить, что этот автомобиль ранее продавался в России под брендами Great Wall и DW. Все комплектации новинки включают в себя систему климат-контроля, парктроник, информационно-развлекательный центр с сенсорным дисплеем и круиз-контроль. Производитель также предлагает дополнительные опции в виде обогрева сидений и зеркал.В базовом предложении Comfort клиент может обнаружить 2-литровый турбодвигатель мощностью в 150 л.с., тогда как в Premium появится аналогичный мотор, форсированный на 177 л.с. В обоих версиях включены 6-ступенчатая МКПП и поддержка полного привода с "раздаткой" от BorgWarner. Все же, более премиальный вариант дополняется обивкой салона из эко-кожи, электрорегулировкой кресел, камерой заднего вида, а также сенсорами дождя и света.