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В России начали оформлять предзаказы на Haval H5

Официальные дилеры Haval недавно начали оформлять предзаказы на новый H5. Кроссовер появится на рынке России в двух версиях - Comfort и Premium.

Хотя представители бренда Haval пока не раскрыли цену на предстоящий SUV H5 для российских покупателей, последние могут оформить заявку на будущий "паркетник" на официальном веб-сайте компании. Стоит отметить, что этот автомобиль ранее продавался в России под брендами Great Wall и DW. Все комплектации новинки включают в себя систему климат-контроля, парктроник, информационно-развлекательный центр с сенсорным дисплеем и круиз-контроль. Производитель также предлагает дополнительные опции в виде обогрева сидений и зеркал.

В базовом предложении Comfort клиент может обнаружить 2-литровый турбодвигатель мощностью в 150 л.с., тогда как в Premium появится аналогичный мотор, форсированный на 177 л.с. В обоих версиях включены 6-ступенчатая МКПП и поддержка полного привода с "раздаткой" от BorgWarner. Все же, более премиальный вариант дополняется обивкой салона из эко-кожи, электрорегулировкой кресел, камерой заднего вида, а также сенсорами дождя и света.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:50

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