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Алена Водонаева ответила критикующим ее брови хейтерам

Алена Водонаева ответила хейтерам в Instagram, которые критиковали ее брови. Экс-участница шоу “Дом-2” продемонстрировала в Stories, что у нее нет татуажа.

Телеведущая искреннее удивилась негативным комментариям в социальных сетях, которые касаются ее бровей. Алена Водонаева продемонстрировала, что не щиплет их, не красит и не стрижет, а также у нее нет татуажа. Бывшая участница “Дом-2” возмутилась реакцией публики на ее настоящие брови и попросила четко указать, что с ними не так. Такой реакцией она ответила на массовые замечания от подписчиков, которые они оставляли под свежими снимками в микроблоге.
Алена Водонаева ответила критикующим ее брови хейтерам

В своем аккаунте теледива также призналась, что мечтает о новом транспорте, но не желает делать себе такой подарок самостоятельно. Водонаева не стала рассекречивать модель, но рассказала, что эта машина дешевле той, которой она пользуется сейчас.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:30

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