Алена Водонаева ответила критикующим ее брови хейтерам
Алена Водонаева ответила хейтерам в Instagram, которые критиковали ее брови. Экс-участница шоу “Дом-2” продемонстрировала в Stories, что у нее нет татуажа.
Телеведущая искреннее удивилась негативным комментариям в социальных сетях, которые касаются ее бровей. Алена Водонаева продемонстрировала, что не щиплет их, не красит и не стрижет, а также у нее нет татуажа. Бывшая участница “Дом-2” возмутилась реакцией публики на ее настоящие брови и попросила четко указать, что с ними не так. Такой реакцией она ответила на массовые замечания от подписчиков, которые они оставляли под свежими снимками в микроблоге.
В своем аккаунте теледива также призналась, что мечтает о новом транспорте, но не желает делать себе такой подарок самостоятельно. Водонаева не стала рассекречивать модель, но рассказала, что эта машина дешевле той, которой она пользуется сейчас.
Телеведущая искреннее удивилась негативным комментариям в социальных сетях, которые касаются ее бровей. Алена Водонаева продемонстрировала, что не щиплет их, не красит и не стрижет, а также у нее нет татуажа. Бывшая участница “Дом-2” возмутилась реакцией публики на ее настоящие брови и попросила четко указать, что с ними не так. Такой реакцией она ответила на массовые замечания от подписчиков, которые они оставляли под свежими снимками в микроблоге.
В своем аккаунте теледива также призналась, что мечтает о новом транспорте, но не желает делать себе такой подарок самостоятельно. Водонаева не стала рассекречивать модель, но рассказала, что эта машина дешевле той, которой она пользуется сейчас.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:30