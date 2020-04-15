Алена Водонаева ответила критикующим ее брови хейтерам





Телеведущая искреннее удивилась негативным комментариям в социальных сетях, которые касаются ее бровей. Алена Водонаева продемонстрировала, что не щиплет их, не красит и не стрижет, а также у нее нет татуажа. Бывшая участница “Дом-2” возмутилась реакцией публики на ее настоящие брови и попросила четко указать, что с ними не так. Такой реакцией она ответила на массовые замечания от подписчиков, которые они оставляли под свежими снимками в микроблоге.В своем аккаунте теледива также призналась, что мечтает о новом транспорте, но не желает делать себе такой подарок самостоятельно. Водонаева не стала рассекречивать модель, но рассказала, что эта машина дешевле той, которой она пользуется сейчас.