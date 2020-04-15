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Слава, "Руки вверх!" и амбиции: Алексей Потехин отмечает 48-летие

Экс-участник коллектива «Руки Вверх!» Алексей Потехин сегодня празднует день рождения. В свое время его дуэт с Сергеем Жуковым распался, но фанаты до сих пор задаются вопросом, как артист мог покинуть проект на пике популярности.
Слава, "Руки вверх!" и амбиции: Алексей Потехин отмечает 48-летие

«Я всегда был немного странным ребенком. В детстве меня называли главным хулиганом в классе. Мама приняла решение отдать меня в спортивный клуб, после чего поведение стало лучше. С Жуковым мы познакомились, когда мне было 17 лет. Всеми силами мы начали искать студию с аппаратурой для записи песен. Тогда на первый альбом нам деньги давала моя мама», - рассказывал Потехин в одном из интервью.

Распределения обязанностей в дуэте «Руки вверх!» не было. Все занимались своими делами и не думали о том, что в скором времени права на композиции придется делить. Потехин рассказывал, что условия работы в первые годы существования группы были ужасными. Приходилось выступать в холодных залах, где люди сидели в шубах. Артистам приходилось бегать по сцене в майках.

Об уходе из коллектива Потехин сообщил в 2006 году. Тогда многие поклонники не могли поверить, что артист покидает группу, которая только начала активно набирать популярность и собирать стадионы. Музыканты тщательно скрывали информацию о внутренних конфликтах. По одной из версий, Потехин поссорился с Жуковым, ввиду чего дальнейшее сотрудничество стало невозможным.

В одном из интервью артист признался, что в нем заиграли амбиции, ввиду чего было решено начать сольное творчество. Конфликты с Жуковым действительно имели место быть, но основной причиной распада группы стало именно желание создать нечто свое.

Потехин признавался, что в первое время даже впал в депрессию, так как не мог вернуть былую популярность. Позднее он встретил будущую супругу, которая помогла ему справиться с переживаниями.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:00

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