«Об этом никто не знает»: Яна Рудковская рассказала о романе с дизайнером Филиппом Плейном





Ранее знаменитость предпочитала умалчивать данную связь, однако внезапно изменила свое решение. В свое время у Рудковской был непродолжительный роман с дизайнером, которого теперь считают одним из самых востребованных. По словам супруги фигуриста, Филипп Плейн ухаживал за ней и имел серьезные намерения. Телеведущая не исключает, что если бы не встретила спортсмена, то сейчас могла бы быть с модельером. Как отметила продюсер, их отношения продлились примерно 3 месяца и возлюбленный даже обещал жениться на российской звезде. Вскоре представительница шоу-бизнеса познакомилась с олимпийским чемпионом и после этого больше не интересовалась своим кавалером.Плейн является не только популярным дизайнером, но и завидным холостяком. Сейчас он ни с кем не встречается, хотя личную жизнь предпочитает держать в секрете. Некоторое время назад модельера часто замечали в компании бывшей участницы «Дома-2» Инессы Шевчук.