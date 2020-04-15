Беременная гимнастка Яна Кудрявцева рассекретила пол будущего ребенка

На видеоролике запечатлено как Яна Кудрявцева прокалывает черный шар, из которого сыплется конфетти, а также вылетают надувные шары меньшего размера розового цвета. Таким образом спортсменка в домашней атмосфере подтвердила, что ждет вторую дочь. За происходящим наблюдал ее супруг, хоккеист Дмитрий Кугрышев, и двухлетняя Ева. О том, что гимнастка снова находится в положении, стало известно весной этого года.В комментариях свои поздравления оставили подписчики спортсменки, а также коллега Дарья Трубникова и фигуристка Аделина Сотникова.