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Беременная гимнастка Яна Кудрявцева рассекретила пол будущего ребенка

Гимнастка Яна Кудрявцева рассекретила пол будущего ребенка. Новое видео спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram.

На видеоролике запечатлено как Яна Кудрявцева прокалывает черный шар, из которого сыплется конфетти, а также вылетают надувные шары меньшего размера розового цвета. Таким образом спортсменка в домашней атмосфере подтвердила, что ждет вторую дочь. За происходящим наблюдал ее супруг, хоккеист Дмитрий Кугрышев, и двухлетняя Ева. О том, что гимнастка снова находится в положении, стало известно весной этого года.

В комментариях свои поздравления оставили подписчики спортсменки, а также коллега Дарья Трубникова и фигуристка Аделина Сотникова.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:11

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