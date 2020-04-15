Лера Кудрявцева запретила мужу Игорю Макарову заниматься бизнесом





Благодаря своему жизненному опыту Лера Кудрявцева помогла сохранить накопления избранника. По словам телеведущей, Макарову постоянно предлагали инвестировать в разнообразные проекты, но она не разрешала сделать такую ошибку. Очень часто спортсменов пытаются “переманить” на сторону предпринимательства, но, по мнению Леры Кудрявцевой, это зачастую оборачивается потерей финансов. Изначально Игорь Макаров пытался оспорить ее решение, но в итоге все понял и не успел ничего потерять.Лера Кудрявцева указала, что бизнес сейчас получается вести людям, которые имеют особый характер и склад ума. Учитывая это, артистка решила не рисковать.