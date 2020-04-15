Австралийские врачи доказали, что физические упражнения предотвращают развитие рака печени





Гепатоцеллюлярная карцинома считается одним из самых распространенных видов рака печени, который поражает до 600 тысяч человек во всем мире каждый год. Помимо быстрого роста, эта опухоль также не поддается лечению, что особенно повышает важность профилактики. Как говорит ведущий онколог Джеффри Фаррелла, лучшим подходом в этом плане могут стать ежедневные физические нагрузки низкой интенсивности.К этому выводу эксперт пришел после экспериментов на лабораторных мышах, которые бегали до 40 километров в день на протяжении 6 месяцев. За этот период у контрольной группы с сидячим образом жизни развилось ожирение и опухоли в печени, в то время как "активные" подопытные показали чрезвычайную устойчивость перед злокачественными новообразованиями. Полезные эффекты проявляются из-за выработки молекулярных путей из ген-супрессора рака р53 и активируемой стрессом протеинкиназы JNK1.