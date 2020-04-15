АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В России наступила Страстная неделя: Что можно и чего нельзя делать до наступления…
EUR 80.12 USD 73.32
Курс валют на 15.04.2020

Австралийские врачи доказали, что физические упражнения предотвращают развитие рака печени

Новое исследование в Австралийском национальном университете показало, что регулярная физическая активность предотвращает развитие рака печени. По словам врачей, упражнения способствуют выработке соединений, которые борются с опухолями.

Гепатоцеллюлярная карцинома считается одним из самых распространенных видов рака печени, который поражает до 600 тысяч человек во всем мире каждый год. Помимо быстрого роста, эта опухоль также не поддается лечению, что особенно повышает важность профилактики. Как говорит ведущий онколог Джеффри Фаррелла, лучшим подходом в этом плане могут стать ежедневные физические нагрузки низкой интенсивности.

К этому выводу эксперт пришел после экспериментов на лабораторных мышах, которые бегали до 40 километров в день на протяжении 6 месяцев. За этот период у контрольной группы с сидячим образом жизни развилось ожирение и опухоли в печени, в то время как "активные" подопытные показали чрезвычайную устойчивость перед злокачественными новообразованиями. Полезные эффекты проявляются из-за выработки молекулярных путей из ген-супрессора рака р53 и активируемой стрессом протеинкиназы JNK1.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:55

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"На критику надо иметь право": Петров осудил Собчак и Богомолова за высказывания о…
Виталина Цымбалюк-Романовская поддержала волонтеров акции “Спасибо…
В России эксперты ожидают новую волну алкозависимости среди населения из-за…
«У кого-то будет секс»: Регина Тодоренко сняла нижнее белье в эфире с Настей…
Китайские физики начали поиск "темных фотонов" в земной…
Эдгард Запашный отдал 50 тысяч рублей представившемуся Алексеем Олейником…
ЗИЛ-4102: Лимузин, который не понравился Михаилу…
Мэрия Москвы подала иск против мужа певицы Алсу Яна…
Эпидемиологи: В Республике Алтай не выявлено ни одного случая…
"Хочу туда вернуться": Анна Исаева поделилась сюжетом в японском…
«Злюсь на бывшую»: Александр Цекало расстроен из-за разлуки с…
Австралийские врачи доказали, что физические упражнения предотвращают развитие рака…
В России начали оформлять предзаказы на Haval…
На Белом озере в Вологодской области пропали пять…
Ученые из США объяснили различия в активности полушарий…
Российские банки ужесточили условия ипотечного…
Алена Водонаева ответила критикующим ее брови…
В России стартовал конкурс научных проектов по борьбе с короновирусными…
«Об этом никто не знает»: Яна Рудковская рассказала о романе с дизайнером Филиппом…
Советский самолет «Мечта» покорил сердца…
Беременная гимнастка Яна Кудрявцева рассекретила пол будущего…
В Барвихе неизвестные разбили BMW бывшего мужа Пугачевой Евгения…
В России особое внимание уделили защите жильцов интернатов от…
В Сети рассказали об уникальном лимузине Lada…
Слава, "Руки вверх!" и амбиции: Алексей Потехин отмечает…
Эксперты рассказали о последствиях неисправности системы помощи…
Лера Кудрявцева запретила мужу Игорю Макарову заниматься…
В 2025 году начнется строительство российской базы на…
Просмотреть все новости