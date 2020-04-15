Ученые из США объяснили различия в активности полушарий мозга





Природа межполушарной асимметрии мозга считается одной из самых сложных загадок нейробиологии. Полноценное понимание этого феномена позволит не только изучить морфологические особенности устройства ЦНС, но и предопределяющих факторов психической активности человека. Недавнее исследование американского Института Ван Андела сделало значительный прорыв в этом вопросе: ученые полагают, что ответ скрывается в определенных генах, которые находятся в том или ином полушарии мозга.Подобные части ДНК могут «включаться» и «отключаться» в результате так называемой эпигенетической регуляции. Она представляет собой процесс, который влияет на активность нейронных связей и их уязвимости к неврологическим заболеваниям. Последние возникают из-за накопления различий в «картине» головного мозга, который становится более предрасположенным к болезни Паркинсона. Американские эксперты считают, что это открытие повысит эффективность терапии подобных недугов и их диагностики.