"Пышно отмечать не будем": Гудков признался, что сделал предложение возлюбленной
Александр Гудков признался, что сделал предложение возлюбленной. По словам комика, он не планирует устраивать пышную свадьбу, но небольшая вечеринка все же может состояться летом.
Гудков стал гостем шоу «Осторожно, Собчак» на YouTube. Артист рассказал, что уже долго состоит в отношениях, но имя избранницы называть не стал. Ксения Собчак поинтересовалась по поводу планов на узаконивание брака. Гудков заявил, что уже сделал предложение и подарил избраннице обручальное кольцо.
Артист старается не рассказывать о личной жизни. По словам Гудкова, он выбрал обручальное кольцо от бренда Tiffany металлического цвета. Ксения Собчак отметила, что не напрашивается на свадьбу, но ей интересно узнать, как все будет проходить. В ответ Гудков сразу же пригласил ее на торжество, но ответа не последовало.
Гудков стал гостем шоу «Осторожно, Собчак» на YouTube. Артист рассказал, что уже долго состоит в отношениях, но имя избранницы называть не стал. Ксения Собчак поинтересовалась по поводу планов на узаконивание брака. Гудков заявил, что уже сделал предложение и подарил избраннице обручальное кольцо.
«Я делаю все для того, чтобы человеку было хорошо. Я влюбился жестко. Называть имя я не буду, но рано или поздно все узнают его. Я не собираюсь делать пышную свадьбу. Если бы мы не были известными людьми, то устроили бы вечеринку. В нынешней ситуации остается только отметить свадьбу в узком кругу друзей», - рассказал Гудков.
Артист старается не рассказывать о личной жизни. По словам Гудкова, он выбрал обручальное кольцо от бренда Tiffany металлического цвета. Ксения Собчак отметила, что не напрашивается на свадьбу, но ей интересно узнать, как все будет проходить. В ответ Гудков сразу же пригласил ее на торжество, но ответа не последовало.
ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:19