"Пышно отмечать не будем": Гудков признался, что сделал предложение возлюбленной

«Я делаю все для того, чтобы человеку было хорошо. Я влюбился жестко. Называть имя я не буду, но рано или поздно все узнают его. Я не собираюсь делать пышную свадьбу. Если бы мы не были известными людьми, то устроили бы вечеринку. В нынешней ситуации остается только отметить свадьбу в узком кругу друзей», - рассказал Гудков.





Гудков стал гостем шоу «Осторожно, Собчак» на YouTube. Артист рассказал, что уже долго состоит в отношениях, но имя избранницы называть не стал. Ксения Собчак поинтересовалась по поводу планов на узаконивание брака. Гудков заявил, что уже сделал предложение и подарил избраннице обручальное кольцо.Артист старается не рассказывать о личной жизни. По словам Гудкова, он выбрал обручальное кольцо от бренда Tiffany металлического цвета. Ксения Собчак отметила, что не напрашивается на свадьбу, но ей интересно узнать, как все будет проходить. В ответ Гудков сразу же пригласил ее на торжество, но ответа не последовало.