«Просыпайся с удовольствием»: Леонтьев нежно обратился к Пугачевой в день рождения

Музыкант разместил в своем блоге совместную публикацию, а в подписи поделился с аудиторией трогательным поздравлением. По словам Валерия Леонтьева, Примадонна до сих пор «любима, нужна и незаменима». Также певец пожелал коллеге по сцене здоровья, радости и каждое утро просыпаться с удовольствием. Сейчас Пугачева соблюдает карантин вместе со своим мужем и детьми Лизой и Гарри Галкиными. Знаменитость старается не выходить из дома, проводя все время с наследниками.Поклонники последний раз видели Аллу Борисовну на сцене в ноябре прошлого года, когда она давала концерт в Минске. Как отметила исполнительница, в следующий раз она выступит на публике через 10 лет.