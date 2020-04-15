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«Просыпайся с удовольствием»: Леонтьев нежно обратился к Пугачевой в день рождения

Валерий Леонтьев, как и многие другие звезды, поздравил Аллу Пугачеву с днем рождения посредством поста в Instagram. 15 апреля народной артистке исполнился 71 год.
«Просыпайся с удовольствием»: Леонтьев нежно обратился к Пугачевой в день рождения

Музыкант разместил в своем блоге совместную публикацию, а в подписи поделился с аудиторией трогательным поздравлением. По словам Валерия Леонтьева, Примадонна до сих пор «любима, нужна и незаменима». Также певец пожелал коллеге по сцене здоровья, радости и каждое утро просыпаться с удовольствием. Сейчас Пугачева соблюдает карантин вместе со своим мужем и детьми Лизой и Гарри Галкиными. Знаменитость старается не выходить из дома, проводя все время с наследниками.

Поклонники последний раз видели Аллу Борисовну на сцене в ноябре прошлого года, когда она давала концерт в Минске. Как отметила исполнительница, в следующий раз она выступит на публике через 10 лет.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 13:11

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