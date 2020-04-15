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Российские банки ужесточили условия ипотечного кредитования

Российские финансовые учреждения ужесточили условия ипотечного кредитования. С недавних пор банки начали повышать минимальный размер первоначального взноса для получения ссуды.

По словам аналитиков из информационного агентства Frank RG, 6 банков из ТОП-30 с начала апреля увеличили первоначальный взнос по ипотеке. В частности, Альфа-банк изменил наименьший размер с 15% до 20% по договорам на готовую и строящуюся недвижимость. Промсвязьбанк тоже не упустил возможности повысить предельное значение для жилплощади до 15%. Что касается Росбанка, то здесь отмечается рост до 35%, в UniCredit - до 30%, а в Банк "Открытие" и Совкомбанк этот показатель достиг отметки в 20%.

В то же время руководитель Центрального банка Эльвира Набиуллина утверждает, что спрос на кредиты по ипотеке остается прежним вопреки пандемии COVID-19. Дело в том, что власти ввели строительство жилья в список уязвимых сфер экономики, тем самым стимулируя реструктуризацию кредитов. В этом плане также помогло смягчение требований для финансовых учреждений по работе с клиентами, которые хотят оформлять ипотечные сделки дистанционно.

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Экономика / Главные новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:37

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