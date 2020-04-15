Российские банки ужесточили условия ипотечного кредитования





По словам аналитиков из информационного агентства Frank RG, 6 банков из ТОП-30 с начала апреля увеличили первоначальный взнос по ипотеке. В частности, Альфа-банк изменил наименьший размер с 15% до 20% по договорам на готовую и строящуюся недвижимость. Промсвязьбанк тоже не упустил возможности повысить предельное значение для жилплощади до 15%. Что касается Росбанка, то здесь отмечается рост до 35%, в UniCredit - до 30%, а в Банк "Открытие" и Совкомбанк этот показатель достиг отметки в 20%.В то же время руководитель Центрального банка Эльвира Набиуллина утверждает, что спрос на кредиты по ипотеке остается прежним вопреки пандемии COVID-19. Дело в том, что власти ввели строительство жилья в список уязвимых сфер экономики, тем самым стимулируя реструктуризацию кредитов. В этом плане также помогло смягчение требований для финансовых учреждений по работе с клиентами, которые хотят оформлять ипотечные сделки дистанционно.