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“Банальные ворюги”: Андрей Разин рассказал, как Алла Пугачева и Валерий Леонтьев украли его хиты

Андрей Разин высказался по поводу, как “банальные ворюги” в лице Аллы Пугачевой и Валерия Леонтьева открыто похитили его хиты. Об этом продюсер заявил посредством публикации в своем профиле в Instagram.

Главными "грабителями" XX-XXI века Андрей Разин назвал Примадонну и Леонтьева, которые исполнили его песни “Эльдорадо” и другие без разрешения. Артист пожаловался, что трек “А где-то далеко идут дожди” специально для него создавал автор Валерий Разумовский, а его премьера прозвучала в 1997 году. Продюсер удивился, когда спустя десятилетие он услышал свое творчество в исполнении Аллы Пугачевой на “Песне года”. Артист подчеркнул, что за эту песню заплатил деньги и пел ее самостоятельно для альбома “Ты одна на всей земле”.

Валерий Леонтьев перепел его хит “Эльдорадо”, за запись которого Разин отдал “бешеные деньги” в начале 1990-х, а также является ее правообладателем. Продюсеру приятно, что такие звезды интересуются его творчеством, но при этом он разочарован, что своим исполнением коллеги сильно испортили их звучание. Чтобы сравнить выступления звезда представил записи с концертов в своем микроблоге.

Андрей Разин подчеркнул, что Пугачева и Леонтьев взяли эти песни без разрешения и не платили за исполнение. Об этом сообщает издание "Слово и Дело".

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:04

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