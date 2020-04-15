В России стартовал конкурс научных проектов по борьбе с короновирусными эпидемиями

«В рамках конкурса мы будем рассматривать проекты по изучению коронавируса в природных условиях, его геномики, путей переноса и попадания в организм, а также его жизненного цикла. Ученые всего мира работают над созданием вакцины от заболевания. Такие проекты помогут ускорить ее поиски. Также специалисты в рамках конкурса будут предлагать оптимальные варианты разработки тест-систем», - рассказали в РФИИ.





В конкурсе смогут принимать участие и психологи. По словам специалистов, самоизоляция и другие ограничения в будущем вызовут всплеск случаев психических отклонений, ввиду чего медицине необходимо подготовиться. Также будут рассматриваться проекты по регулированию социально-экономических отношений в условиях пандемии.Ученые планируют представить методики анализа и моделирования ситуации для прогнозирования дальнейшего течения пандемии. Прием заявок на участие в конкурсе завершится 18 мая, после чего начнется его первый этап.