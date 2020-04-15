«Полуобморок»: В честь дня рождения Аллы Пугачевой Елена Воробей рассказала об их первой встрече





По словам юмористки, при встрече с такими людьми, как Примадонна, человек становится немым и может потерять сознание. Когда Елена Воробей впервые увидела супругу Максима Галкина, то пережила полуобморочное состояние. Как отметила актриса, она заранее полюбила Аллу Борисовну, перед которой до сих пор робеет. В памяти знаменитости все еще звучат слова Пугачевой, когда однажды звезда заявила, что у артистки высокий потенциал. Именно этот комплимент стал дополнительной поддержкой для пародистки и помог ей еще больше поверить в себя.Елена Воробей поздравила именинницу с днем рождения и пожелала ей позитивного отношения к происходящему, жизненного драйва, а также жизнелюбия на долгие десятки лет. За время своей карьеры актриса много раз удачно пародировала Примадонну.