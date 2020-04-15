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В 2025 году начнется строительство российской базы на Луне

Владимир Колмыков, стоящий во главе АО “НПО им. Лавочкина”, раскрыл дату начала строительства российской базы на Луне. Посадка аппарата “Луна-27” на поверхность земного спутника экспертами намечена на конец лета 2025 года.

Вышеупомянутый модуль должен отвечать за взятие проб грунта спутника, кроме того, он в состоянии изучить их прямо на месте. Интерес представляют образцы, находящиеся на глубине порядка двух метров, а анализ поможет выявить магнитные аномалии и риски сейсмической активности. На данный момент аппарат представлен исключительно на чертежах, но его старт планируется на 2025 год. До этого произойдут несколько запусков, в частности, “Луны-25” в 2021 году и “Луны-26” – в 2024.

Недавно Дональд Трамп признался, что ему космос не кажется “общим достоянием”, на фоне чего призывал ученых заняться добычей некоторых полезных ископаемых. В отечественном Роскосмосе такие действия считают самовольным захватом Луны, о чем информирует издание “ПолитЭксперт”.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:41

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