Собянин сообщил об устранении очередей в московском метро
Сергей Собянин сообщил об устранении очередей в столичном метрополитене. По словам мэра Москвы, были проведены переговоры с руководством ГУВД, которое пообещало помочь справиться с ситуацией.
Мэр столицы также подчеркнул, что уже сейчас очередей практически нет, а работа метрополитена стабилизирована. Собянин призвал рассмотреть возможность перейти к автоматизированному контролю пропусков. В ближайшее время будут разработаны методики реализации инициативы.
Пропускной режим в Москве был введен с 15 апреля. Правоохранительные органы получили полномочия проверять документы у всех граждан, въезжающих в столицу на транспортных средствах. Аналогичные мероприятия инициированы в метрополитене. Наземный транспорт в остальном работает без существенных изменений.
«Утром 15 апреля из-за проверки наличия пропусков в метро действительно образовались большие очереди. Я переговорил с руководителем ГУВД, который пообещал организовать все мероприятия так, чтобы избежать проблемных ситуаций. Уже к вечеру вопрос должен быть решен. Прошу горожан с пониманием отнестись к ограничениям в Москве», - рассказал Собянин.
Мэр столицы также подчеркнул, что уже сейчас очередей практически нет, а работа метрополитена стабилизирована. Собянин призвал рассмотреть возможность перейти к автоматизированному контролю пропусков. В ближайшее время будут разработаны методики реализации инициативы.
Пропускной режим в Москве был введен с 15 апреля. Правоохранительные органы получили полномочия проверять документы у всех граждан, въезжающих в столицу на транспортных средствах. Аналогичные мероприятия инициированы в метрополитене. Наземный транспорт в остальном работает без существенных изменений.