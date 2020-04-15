«Вы физически погибнете»: Гузеева раскритиковала работающую вебкам-моделью участницу «Давай поженимся!»
Героиней очередного выпуска «Давай поженимся!» стала вебкам-модель. В ходе передачи Лариса Гузеева раскритиковала участницу за ее способ заработка.
В студии девушка по имени Евгения рассказала, что начала работать вебкам-моделью благодаря своему бойфренду. На тот момент они встречались уже полгода. Как сказала россиянка, профессиональный выбор помог ей заработать легкие деньги и получить опыт. Однако Лариса Гузеева не поддержала гостью, назвав ее род занятости проституцией. По словам актрисы, девушка связывается с сырыми и убогими» мужчинами, которые не способны в обычной жизни познакомиться с женщиной и заняться с ней интимной близостью.
Также ведущая пригрозила девушке, что она «физически погибнет». Как отметила знаменитость, она переживает за каждого участника «Давай поженимся!». Ведущая призвала 22-летнюю невесту сменить сферу деятельности, в результате чего та отказалась от женихов и решила «выбрать Ларису».
Выпуск программы закончился объятиями между Гузеевой и вебкам-моделью. Свежий эпизод шоу доступен для просмотра на официальном Youtube-канале.
В студии девушка по имени Евгения рассказала, что начала работать вебкам-моделью благодаря своему бойфренду. На тот момент они встречались уже полгода. Как сказала россиянка, профессиональный выбор помог ей заработать легкие деньги и получить опыт. Однако Лариса Гузеева не поддержала гостью, назвав ее род занятости проституцией. По словам актрисы, девушка связывается с сырыми и убогими» мужчинами, которые не способны в обычной жизни познакомиться с женщиной и заняться с ней интимной близостью.
Также ведущая пригрозила девушке, что она «физически погибнет». Как отметила знаменитость, она переживает за каждого участника «Давай поженимся!». Ведущая призвала 22-летнюю невесту сменить сферу деятельности, в результате чего та отказалась от женихов и решила «выбрать Ларису».
Выпуск программы закончился объятиями между Гузеевой и вебкам-моделью. Свежий эпизод шоу доступен для просмотра на официальном Youtube-канале.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:11