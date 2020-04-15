АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В России наступила Страстная неделя: Что можно и чего нельзя делать до наступления…
EUR 80.12 USD 73.32
Курс валют на 15.04.2020

«Вы физически погибнете»: Гузеева раскритиковала работающую вебкам-моделью участницу «Давай поженимся!»

Героиней очередного выпуска «Давай поженимся!» стала вебкам-модель. В ходе передачи Лариса Гузеева раскритиковала участницу за ее способ заработка.
«Вы физически погибнете»: Гузеева раскритиковала работающую вебкам-моделью участницу «Давай поженимся!»

В студии девушка по имени Евгения рассказала, что начала работать вебкам-моделью благодаря своему бойфренду. На тот момент они встречались уже полгода. Как сказала россиянка, профессиональный выбор помог ей заработать легкие деньги и получить опыт. Однако Лариса Гузеева не поддержала гостью, назвав ее род занятости проституцией. По словам актрисы, девушка связывается с сырыми и убогими» мужчинами, которые не способны в обычной жизни познакомиться с женщиной и заняться с ней интимной близостью.

Также ведущая пригрозила девушке, что она «физически погибнет». Как отметила знаменитость, она переживает за каждого участника «Давай поженимся!». Ведущая призвала 22-летнюю невесту сменить сферу деятельности, в результате чего та отказалась от женихов и решила «выбрать Ларису».

Выпуск программы закончился объятиями между Гузеевой и вебкам-моделью. Свежий эпизод шоу доступен для просмотра на официальном Youtube-канале.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:11

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Facebook выпустил мессенджер для связи с близкими людьми через Apple…
Собянин сообщил об устранении очередей в московском…
Витас, Жасмин и другие звезды рассказали о первой встрече с Аллой…
Под Пензой многодетная дачница оказалась в ловушке из-за урагана и бездействия…
Т-90М «Прорыв» эксперты назвали самым защищенным российским…
«Вы физически погибнете»: Гузеева раскритиковала работающую вебкам-моделью участницу «Давай…
Redmi выпустила улучшенную версию наушников…
"Много философии в эти дни": Муж Надежды Бабкиной Евгений Гор опубликовал фото со…
Ученые обнаружили ген, который отвечает за регенерацию…
Дочь Орбакайте спела с матерью в честь дня рождения Аллы…
Американский ученый Ахмад Седагат назвал первый признак заражения…
«Разошлись мы не очень мирно»: Ирина Маирко рассказала о разводе с Виталием Гогунским из…
Ученые разработали устройство Dormio, которое может влиять на сны…
Игорь Николаев признался в любви отмечающей 71-летие Алле…
Компания Infiniti повысила цены на свои модели в…
В Приамурье пасхальные богослужения пройдут без…
Ученые назвали ожирение при коронавирусе более опасным фактором по сравнению с…
Алексей Ягудин: «У Евгении Медведевой и Алины Загитовой нормальные…
Доктор Комаровский объяснил, почему не все заражаются коронавирусом после контакта с…
Юлия Михалкова в канун Чистого четверга поделилась с поклонниками «банным»…
Корпорация Apple рассказала, как правильно заряжать Ipad и…
Ученые из Канады заявили об эффективности препарата от лихорадки Эбола в борьбе с…
«На вас подписаны и дети тоже»: Стаса Костюшкина раскритиковали за откровенный снимок в…
Россияне на самоизоляции занялись…
Николай Басков присоединился к челленджу в поддержку Надежды…
В Китае официально презентовали OnePlus 8 и 8…
«Куда катится мир?»: Иосиф Пригожин ответил на критику хейтеров из-за размещения результатов теста на…
В Петербурге госпитализировали женщину, "учившуюся…
Просмотреть все новости